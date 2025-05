Shaila Gatta e la frecciatina all’ex Spolverato | “Sui social mi insulti Hai la tua vita non sei un giudice”

Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia e concorrente del Grande Fratello, ha risposto con una frecciatina rap agli haters e all'ex Lorenzo Spolverato. Con un messaggio diretto, ma velato, ha sottolineato la sua resilienza di fronte alle critiche sui social, ribadendo l'importanza di non farsi giudicare da chi non conosce la propria vita.

Shaila Gatta ha risposto agli haters con una sorta di dissing rap. L'ex velina di Striscia la Notizia e concorrente del GF ha lanciato una frecciatina all'ex Lorenzo Spolverato. Pur senza citarlo direttamente, il riferimento è apparso chiaro: "È passato più di un mese e ancora non mi sono ripresa, metto un post e tu mi insulti, cos?hai passato?"

