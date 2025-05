Shades of Blue – part III al Polo Nautico il grande jazz internazionale con Danny Grissett e Mino Lanzieri

Domenica 2 giugno, alle ore 21:00, il Polo Nautico di Salerno si trasformerà in un palcoscenico di grande jazz internazionale con il concerto "Spirit of Two". I virtuosi Danny Grissett e Mino Lanzieri, due nomi di spicco della scena jazz contemporanea, offriranno un'esperienza musicale imperdibile per tutti gli amanti del genere. Non perdere questa straordinaria occasione di immergerti nel mondo del jazz!

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz: domenica 2 giugno, alle ore 21:00, l’Hotel Polo Nautico di Salerno ospita il concerto “Spirit of Two” del duo formato da Danny Grissett e Mino Lanzieri, protagonisti di caratura internazionale della scena jazz contemporanea. il concerto... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - “Shades of Blue – part III”, al Polo Nautico il grande jazz internazionale con Danny Grissett e Mino Lanzieri