settimana delle culture in piazzetta bagnasco si dialoga di amore con i versi e le storie di antonino schiera

Nell’ambito della XIV edizione della “Settimana delle Culture”, martedì 27 maggio, Piazzetta Bagnasco ospiterà un pomeriggio dedicato all’amore attraverso la poesia. A partire dalle 18, lo scrittore e blogger Antonino Schiera darà voce a versi e storie emozionanti, invitando il pubblico a riflettere e dialogare su questo sentimento universale. Un’opportunità imperdibile per vivere la cultura in modo intenso e coinvolgente.

Riparte la nuova stagione di piazzetta Bagnasco, salotto culturale nel quale le idee si condividono per moltiplicarle - Riparte dalle donne, dialogando di energie che innescano meccanismi virtuosi, la nuova stagione di piazzetta Bagnasco, pronta a superare la precedente con ospiti capaci di trasformare in eventi gli in

XIV festival settimana delle culture, lo scrittore Antonino Schiera incontra i lettori disquisendo sul tema dell'amore - Nell'ambito del XIV Festival Settimana delle Culture, il poeta, scrittore e blogger Antonino Schiera incontra il pubblico martedì 27 maggio 2025 a Piazzetta Bagnasco alle ore 18:00 a Palermo.