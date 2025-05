Settimana decisiva per la cessione dell' Ascoli Calcio | trattative in corso

Settimana cruciale per l'Ascoli Calcio: le trattative per la cessione della società, attualmente in mano alla Ferinvest di Massimo Pulcinelli, sono in fase decisiva. Con il termine fissato a sabato 31 maggio, l'attenzione è rivolta alla possibile transizione, che potrebbe segnare un nuovo capitolo per il club marchigiano. L'administratore unico, Alexia Pulcinelli, sarà al centro delle discussioni in corso.

Si entra nella settimana decisiva per le sorti dell’ Ascoli Calcio. Come ribadito più volte da Massimo Pulcinelli, entro sabato 31 maggio verrà definita la cessione della società attualmente detenuta dalla Ferinvest, con la figlia Alexia, amministratore unico della holding di famiglia. Insomma, si entra ufficialmente nelle giornate che condurranno verso la fine dei termini annunciati dalla famiglia Pulcinelli per definire lo ‘scottante’ discorso cessione. Ormai da tempo l’imprenditore romano a capo della nota catena Bricofer e sua figlia Alexia, sembrano aver preso la strada che li porterà a lasciare la città delle Cento Torri dopo sette anni decisamente poco entusiasmanti... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Settimana decisiva per la cessione dell'Ascoli Calcio: trattative in corso

Settimana decisiva per la cessione dell'Ascoli Calcio: trattative in corso - La famiglia Pulcinelli pronta a cedere l'Ascoli Calcio. Trattative con Distretti Ecologici e altri possibili acquirenti. Secondo sport.quotidiano.net

Lucchese - La settimana decisiva. Cessione del club e di Qurini a un passo - La cessione della Lucchese è ad un passo ... Al di là del contenuto dell’eventuale accordo che, state tranquilli, nessuno svelerà mai nella sua interezza, l’importante è una cosa sola ... Da msn.com

Lucchese - Si apre la settimana decisiva. Cessione, ancora tante ombre da chiarire - Sarebbero quelle della società "ABC Assevera" di Roma, ma con sede anche in Campania, le "mani sicure" nelle quali finirebbe la Lucchese? In base agli ultimi rumors, si direbbe proprio di sì ... Come scrive msn.com