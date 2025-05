Sestese sconfitta dal Cannara nel play-off nazionale di Eccellenza

La Sestese esce sconfitta dal playoff nazionale di Eccellenza contro il Cannara, chiudendo un'importante stagione. Il match, terminato 0-1, ha visto i nostri ragazzi lottare, ma non bastano le buone prestazioni individuali per evitare la delusione. Nonostante l'uscita, il percorso della Sestese rimane da considerare un passo importante verso la crescita e il futuro del club.

SESTESE 0 CANNARA 1 SESTESE: Giuntini, Matteo G. (53' Pisaniello), Cucinotta (73' Safina), Matteo L., Pisaneschi, Cirillo, Dianda (79' Robi), Casati (58' Piccini), Berti, Ciotola, Ermini (75' Manganiello). All.: Polloni. CANNARA: Stefanelli, Subbicini, Ricci, Roselli, Bertaina E., Schvindt, Vitaloni (76' Cardoni), Montero, Ferraro Gonzales (47' Della Vedova), Camilletti, Bertaina F. (86' Luparini). All.: Ortolani. Arbitro: Piciucco di Campobasso. Marcatori: 84' Montero. SESTO FIORENTINO – La Sestese cede al Cannara nel primo match di andata play-off nazionale di Eccellenza. Per la squadra di Polloni il ritorno si preannuncia infuocato...

