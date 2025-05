Servizio da sotto ‘no look’ e giravolta | lo show di Rinderknech contro Sinner

Arthur Rinderknech ha aperto il Roland Garros 2025 sfidando Jannik Sinner, numero uno al mondo, in un match ricco di colpi di scena. Tra servizi da sotto, giravolte mozzafiato e gesti plateali, il francese ha incantato il pubblico con il suo stile unico, rendendo la sfida un vero spettacolo. Scopriamo insieme come si è svolto questo emozionante primo turno.

(Adnkronos) – Arthur Rinderknech primo avversario sulla strada di Jannik Sinner al Roland Garros 2025 tra servizi da sotto, giravolte, smorfie e gesti plateali. Oggi, lunedì 26 maggio, il francese ha sfidato il numero uno del mondo al primo turno dello Slam parigino e ha dato spettacolo, a modo suo. Fin dalla vigilia del match, ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

