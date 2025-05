Serie A ultimi verdetti | Juve in Champions Empoli e Venezia in B

L'ultima giornata di Serie A ha riservato importanti verdetti: la Juventus conquista un posto in Champions League, mentre Empoli e Venezia retrocedono in Serie B. Con una vittoria per 3-2 contro il Venezia, i bianconeri chiudono il campionato al quarto posto con 70 punti. Oggi, 25 maggio, si è conclusa una stagione ricca di emozioni e colpi di scena.

(Adnkronos) – Juventus in Champions League, Empoli e Venezia in Serie B. Sono i verdetti dell’ultima giornata del campionato di Serie A, che si chiude oggi 25 maggio con l’ultimo turno. I bianconeri vincono 3-2 sul campo del Venezia e con 70 punti conquistano il quarto posto – alle spalle di Napoli, Inter e Atalanta – con la qualificazione alla principale competizione europea. In coda, Empoli e Venezia scendono in Serie B insieme al Monza giĂ retrocesso da settimane. L’Empoli perde in casa contro il Verona per 2-1 e chiude il torneo in terz’ultima posizione a 31 punti. Il Venezia, a 30, è penultimo... 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Serie A, ultimi verdetti: Juve in Champions, Empoli e Venezia in B

