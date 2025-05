Serie A parte il valzer degli allenatori

Con la conclusione del campionato di Serie A, il calciomercato entra nel vivo e il valzer degli allenatori si fa intenso. Le squadre italiane si preparano a cambiare rotta, cercando nuove guide tecniche per la prossima stagione. Tra nomi illustri e sorprendenti ritorni, il futuro delle panchine promette grande movimento, con Conte alla Juventus e Allegri pronto a spostarsi altrove. Chi saranno i nuovi condottieri?

Il campionato di Serie A è finito, adesso a prendersi la scena è il calciomercato e il primo punto all'ordine del giorno delle varie squadre è l'allenatore. Le società scelgono la guida tecnica che verrà e, proprio come l'anno scorso, saranno tanti i cambi. Conte alla Juve, Allegri va al... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Serie A, parte il valzer degli allenatori

Basket, semifinale dei play-off di Serie C: il Perugia parte con il piede giusto ed espugna un Gubbio con la "panchina corta" - Nei playoff di Serie C, il Perugia parte con il piede giusto nella semifinale, conquistando un'importante vittoria a Gubbio con il punteggio di 64-46, nonostante una panchina corta. continua a leggere

Da Motta e Allegri a Tedesco, 10 allenatori ancora senza squadra - In Serie A molti club sono alla ricerca dell'allenatore per la prossima stagione, e molti allenatori sono in cerca di un club. Dai "manici" da scudetto a quelli da salvezza, ecco chi c'è disponibile ... Da gazzetta.it

Klopp, Allegri e Conte: parte il valzer degli allenatori tra conferme e smentite - In Serie A si prepara il domino degli allenatori: a sbloccare tutto Antonio Conte: la verità su di lui, Allegri, Klopp, Gasperini e Tare ... Scrive calciomercato.it

Panchine bollenti: sono pochi gli allenatori sicuri di restare al loro posto in Serie A - "Alla fine, non può essere responsabile solo Cairo, anche Vanoli ha le sue responsabilità su un bilancio di fine stagione che è deludente. Il mister ha messo insieme la squadra, la fa giocare, ha le s ... Scrive msn.com