Serie A le decisioni del Giudice Sportivo | ammonito Celik scatta la squalifica

Nell'ultima giornata di Serie A, la Roma ha visto sfumare la qualificazione in Champions League, sconfitta dalla Juventus. Nel frattempo, il giudice sportivo ha preso decisioni importanti, con l'ammonizione di Celik che comporta la sua squalifica. Le emozioni della giornata si intrecciano così con le conseguenze disciplinari per i giocatori, in un finale di stagione ricco di colpi di scena.

L’ultima giornata di Serie A, conclusasi ieri sera, ha emesso gli ultimi verdetti, con la Roma che ha sognato una clamorosa qualificazione in Champions League, ma che si è dovuta arrendere al rigore di Locatelli che ha permesso alla Juventus di battere 3-2 il Venezia. Giallorossi che invece si devono accontentare del quinto posto e dell’ Europa League, ma che hanno chiuso la stagione con un’altra bella vittoria per 2-0 contro il Torino, in un match che ha giĂ dato la prima indicazione anche per quanto riguarda la prossima stagione. Celik salterĂ la prima di campionato. Nella giornata di oggi è infatti stato emesso l’ultimo comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, che ha racchiuso tutte le sanzioni disciplinari del 38° turno... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: ammonito Celik, scatta la squalifica

