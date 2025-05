Serie A | Juventus in Champions Roma in Europa Empoli Venezia e Monza retrocedono

La giornata conclusiva del campionato di Serie A ha coronato un’annata ricca di emozioni e colpi di scena. Juventus e Roma festeggiano la qualificazione alle competizioni europee, mentre Empoli, Venezia e Monza devono affrontare la retrocessione. Il 25 maggio segna un momento cruciale, delineando i destini di molte squadre e chiudendo così una stagione intensa e combattuta.

La giornata conclusiva del campionato di Serie A ha regalato emozioni al culmine, tracciando un quadro netto dei verdetti finali. In questa corsa alla qualificazione europea e nel dramma delle retrocessioni, il 25 maggio farà da data emblematica per la fine di una stagione intensa. Al termine dell'ultimo turno, la classifica ha evidenziato una serie

