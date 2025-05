Serie A Giudice Sportivo 38 giornata | Calhanoglu salta la prima gara 2025-26

Dopo la conclusione della trentottesima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni che influenzeranno l'inizio della stagione 2025-2026. Tra le sanzioni spicca la squalifica di Hakan Calhanoglu, che salterà la prima partita del prossimo campionato. Analizziamo le ripercussioni delle decisioni assunte nel finale di stagione sulla futura competizione calcistica.

Dopo la trentottesima e ultima giornata di Serie A, arrivano, come di consueto, le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo. Ogni decisione dell’ultima giornata di campionato inciderà sulle prime giornate del prossimo campionato di Serie A 2025-2026, come nel caso della squalifica di Hakan Calhanoglu. Diffidato contro il Como, il centrocampista turco è stato ammonito e per questo motivo salterà la prima sfida del prossimo campionato. Ammenda, invece, per il club nerazzurro. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO. SQUALIFICATI TRENTOTTESIMA GIORNATA. Due giornate: Ante Rebic (Lecce) + 15mila euro di multa. Alessio Romagnoli (Lazio) + 10mila euro di multa... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Serie A, Giudice Sportivo 38 giornata: Calhanoglu salta la prima gara 2025-26

