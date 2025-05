Serie A Gasperini cambia squadra | tifosi in rivolta

Gian Piero Gasperini è pronto a intraprendere una nuova avventura in Serie A, lasciando l'Atalanta dopo anni di successo. La sua decisione, però, ha scatenato le ire dei tifosi, già preoccupati per il futuro della squadra. Ora, mentre si profila una destinazione ambita, Gasperini sembra determinato a abbracciare un progetto stimolante, mettendo a rischio il legame con i supporter nerazzurri. Ecco la nuova proposta che lo attende.

Gian Piero Gasperini dovrà comunicare subito la sua decisione all’Atalanta. Ora è pronto a cambiare aria: spunta la nuova destinazione tanto ambita in Serie A I tifosi non la prenderanno tanto bene, ma ora Gasperini non vede l’ora di sposare un nuovo progetto entusiasmente in Serie A. Ecco la nuova mossa a sorpresa in vista della prossima stagione. Dopo i tanti trionfi collezionati alla guida dell’Atalanta, spunta la decisione definitiva. Serie A, Gasperini cambia squadra: tifosi in rivolta – Lapresse – calciomercato.it L’allenatore dell’Atalanta potrebbe subito dire addio al club orobico. Le sue dichiarazioni al termine della sfida contro il Parma hanno fatto scattare l’allarme in casa bergamasca... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Serie A, Gasperini cambia squadra: tifosi in rivolta

