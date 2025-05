Serie A alla fine lo scudetto del Napoli vale solo 25 milioni in più dell’Inter

Il campionato di Serie A 2024/25 si è concluso, rivelando i piazzamenti finali e le qualifiche europee. Il Napoli, campione, si trova a fare i conti con uno scudetto che vale solo 25 milioni in più rispetto all’Inter. Mentre Juventus e Atalanta si uniscono nella lotta per la Champions, la Roma e il Bologna conquistano un posto in Europa League. Scopriamo i dettagli di questa emozionante stagione!

Il campionato di Serie A 202425 si è ufficialmente concluso ieri sera, con gli ultimi verdetti relativi ai piazzamenti internazionali e alla zona retrocessione. In Champions ci va – oltre a Napoli, Inter e Atalanta – la Juve. La Roma è in Europa League – assieme al Bologna -, mentre l’unica qualificata italiana alla Conference è la Fiorentina. Empoli e Venezia, invece, si sono aggiunti al Monza nel novero dei club che vivranno la prossima stagione in B. Leggi anche: La grande vittoria culturale di De Laurentiis, ha imposto la legge d’impresa al mondo del pallone Ma conclusosi il campionato, è anche tempo di bilanci: nelle ultime ore, contestualmente alla definizione dei piazzamenti finali, è emerso quanto hanno guadagnato le società a seconda della posizione in classifica... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Serie A, alla fine lo scudetto del Napoli vale solo 2,5 milioni in più dell’Inter

