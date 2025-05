Serie A 38ma giornata sfida per Europa e salvezza | tutti i verdetti

La Serie A si prepara a vivere una conclusione rocambolesca con la 38ma giornata, nell'ultima tappa di un campionato avvincente. Squadre in lotta per la qualificazione all'Europa e per evitare la retrocessione si sfideranno in partite decisive. Tutti i verdetti sono pronti a essere scritti, e gli allenatori faranno di tutto per assicurarsi un finale di stagione da incorniciare. Non resta che attendere il fischio d'inizio!

La Serie A è arrivata all'ultima giornata: tutti i verdetti del campionato, con zona Europa e salvezza interessate Serie A 38ma giornata, sfida per Europa e salvezza: tutti i verdetti – SerieAnews Il sipario sulla Serie A è calato con la 38ma ed ultima giornata di campionato. Un turno che si è aperto venerdì in occasione delle sfide scudetto Napoli-Cagliari e Como-Inter ed il tricolore finito sul petto della squadra allenata da Antonio Conte, uno degli artefici dell'impresa. Ieri, invece, è toccato al Milan battere il Monza 2-0 in una gara con nulla in più in palio se non il chiudere il torneo a testa alta ed al Bologna, caduto al Dall'Ara contro il Genoa...

