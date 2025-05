Sequestro e torture a New York La brunette Beatrice Folchi libera | è solo un equivoco

A New York, il caso del sequestro e delle torture coinvolge Beatrice Folchi, una brunetta liberata, ma la sua presenza è solo un equivoco. Nel frattempo, il broker di criptovalute resta in carcere, mentre le indagini si indirizzano verso un misterioso terzo uomo. La famiglia Carturan rassicura: “Michael sta discretamente bene” e si preparano a partire per gli Stati Uniti.

Resta in carcere il broker di criptovalute, si cerca un terzo uomo. La famiglia Carturan: “Michael sta discretamente bene”. Sarebbero in partenza per gli Usa... 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Sequestro e torture a New York. La “brunette” Beatrice Folchi libera: è solo un equivoco

