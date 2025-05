Senago commemorazione per Giulia Tramontano e il piccolo Thiago a 2 anni dal femminicidio

Due anni dopo il tragico femminicidio di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago, la comunità di Senago si riunisce per commemorare la giovane madre uccisa. L'evento rappresenta un momento di riflessione e solidarietà, ricordando la brutalità della violenza di genere e l'importanza di costruire una società più sicura e giusta per tutte le donne.

Senago (Milano) - Da Senago, in provincia di Milano dove aveva scelto di vivere a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, suo paese d'origine dove vive la famiglia, nessuno dimentica Giulia Tramontano, 29 anni, al settimo mese di gravidanza, uccisa il 27 maggio 2023 con 37 coltellate dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, reo confesso e condannato all'ergastolo in primo grado. A due anni dalla tragica scomparsa di Giulia e Thiago, il bimbo che portava in grembo, martedì 27 maggio alle ore 20.45, a Senago si terrà una commemorazione accanto alla panchina rossa del parco pubblico di via Pacinotti, angolo via Padova, organizzata dal Comune e dalla Comunità Pastorale San Paolo Apostolo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Senago, commemorazione per Giulia Tramontano e il piccolo Thiago a 2 anni dal femminicidio

