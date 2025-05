Senago bimbo chiude la mamma fuori sul balcone intervento dei Vigili del fuoco

Un episodio insolito si è verificato a Senago, dove una mamma è rimasta bloccata sul balcone al quinto piano con il suo bimbo piccolo in casa. Fortunatamente, l'intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha permesso di risolvere la situazione, liberando la giovane madre. Scopriamo i dettagli di questo curioso intervento.

Bimbo piccolo in casa e mamma chiusa fuori sul balcone, liberata dai Vigili del fuoco. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, oggi pomeriggio a Senago, in via Buonarroti, per liberare una giovane mamma rimasta chiusa fuori sul balcone dell’appartamento al 5° piano, con il bimbo piccolo all’interno. Mamma chiusa sul balcone dal ... 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

