Sei arrabbiato con me? C’è qualcosa? | la domanda di Hamilton e il silenzio glaciale del suo ingegnere di pista

Per Lewis Hamilton non è stato certo un weekend semplice nel Principato. Il pilota britannico della Ferrari, penalizzato in qualifica per aver ostacolato Max Verstappen a causa di un’informazione sbagliata ricevuta dal suo ingegnere Riccardo Adami, è scattato dalla settima posizione al via del Gp di Monaco 2025. Il britannico ha chiuso al quinto posto, guadagnando due posizioni, ma restando distante dal podio. E i problemi non si sono fermati qui. Dopo la bandiera a scacchi, nel giro di rientro, Hamilton ha avuto un team radio piuttosto teso con Adami, con cui il feeling sembra ancora mancare. “Sei arrabbiato con me? C’è qualcosa?”, ha chiesto Hamilton... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it