Segni particolari | soli e in rosso Gli indebitati crescono del 170%

Indebitati, fragilissimi e a rischio usura. Le loro vite scricchiolano sotto il peso di esposizioni in certi casi monstre. E, sulla carta, impossibili da restituire nel corso di una sola vita: dai 20mila fino a 700mila euro. Sono alcuni dei fiorentini che negli ultimi 12 mesi hanno bussato al Fondo diocesano di solidariet√† della Caritas, lo sportello che prova (e spesso riesce) a costruire zattere di salvataggio per sopravvivere alla tempesta dei debiti. Perch√© la bufera √® sempre l√¨, pronta a colpire, come dimostrano i numeri del ministero della Giustizia: dal 2017 al 2024 le domande agli Organismi di Composizione della Crisi, gli Occ che aiutano i debitori a fronteggiare la crisi con i creditori, sono cresciute del 400% in Italia... 🔗 Leggi su Lanazione.it