Segnalazione su Alessio Pili Stella avvistato con l’ex Claudia e bomba su UeD

Nell'ultima settimana di messa in onda di "Uomini e Donne", si accendono le polemiche con l'avvistamento di Alessio Pili, ex protagonista del programma, insieme alla sua ex Claudia. Le dinamiche amorose si intensificano mentre i telespettatori attendono i colpi di scena finali prima della consueta pausa estiva. Scopriamo insieme tutte le novità e le indiscrezioni che circolano nel dating show di Maria De Filippi.

Questa è l'ultima settimana di messe in onda di Uomini e Donne. Il talk show di Maria De Filippi verrà trasmesso fino a venerdì 30 maggio, per poi essere sospeso in vista della consueta pausa estiva. In questi giorni, dunque, assisteremo agli epiloghi tra alcuni protagonisti che quest'anno hanno preso parte alla stagione del programma. Tra gli eventi più attesi c'è anche la scelta di Gianmarco Steri, per la quale ci potrebbe essere un colpo di scena. Nel frattempo, però, sul web stanno già trapelando alcune segnalazioni sui protagonisti di questa edizione. Dopo quanto emerso su Rosanna e Giuseppe, stavolta a finire nel mirino dei gossip è stato Alessio Pili Stella, il quale potrebbe essere tornato insieme alla sua ex Claudia Lenti...

