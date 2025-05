Segnala risultato gol come villani da 10 uomini perdono in Champions League dopo la controversia di Rogers Var

L’Aston Villa ha subito una cocente sconfitta contro il Manchester United, restando così esclusa dalla Champions League. La controversa decisione del VAR, guidata da Rogers, ha scatenato polemiche tra i tifosi. Con solamente dieci uomini in campo, i Villans non sono riusciti a ribaltare le sorti della partita, chiudendo la stagione in modo deludente. Scopriamo insieme i dettagli di questa partita decisiva per il futuro del club.

2025-05-26 01:20:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’Aston Villa è stata a corto di qualifica in Champions League nell’ultimo giorno della stagione della Premier League con una sconfitta inerte al Manchester United dopo che il portiere Emiliano Martinez è stato espulso durante il periodo di arresto del primo tempo. I villani furono incensati per non essere andati avanti quando Morgan Rogers batté per stretto contatto con Altay Bayindir alla palla mentre il portiere del casa cercava di raccogliere possesso, inserendosi prima che un Assistant Assistant Arcite che controllava la sfida dall’Inghilterra Internazionale ingiusto... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

