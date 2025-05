Seggi aperte in oltre 100 comuni si vota fino alle 15 Nella prima giornata affluenza in calo | alle 23 al 4385%

Oggi, lunedì 26 maggio, oltre due milioni di cittadini sono chiamati alle urne in 117 comuni, tra cui tre capoluoghi di provincia e un capoluogo di Regione. Nonostante l'importanza delle elezioni, l'affluenza sembra in calo, attestandosi al 43,85% alle 23. Le elezioni di Genova, Taranto e Ravenna rivestono particolare rilevanza, con sfide che potrebbero avere ripercussioni a livello nazionale.

AGI - Sono 117 i comuni al voto: tre i capoluoghi di provincia e un capoluogo di Regione. Oltre due milioni i cittadini chiamati ad eleggere i nuovi sindaci. Tra le sfide sotto i riflettori, con una valenza anche a livello nazionale, c'è Genova, poi Taranto e Ravenna. Oggi, lunedì 26 maggio, si vota ancora dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno invece tra due settimane, l'8 e 9 giugno, assieme ai 5 referendum su lavoro e cittadinanza. Lo spoglio avrà inizio lunedì, subito dopo la chiusura dei seggi. Alle 23 affluenza al 43,85%. Nel primo giorno delle elezioni comunali, alle ore 23, l'affluenza alle urne si conferma in calo: sono andati a votare il 43,85% degli aventi diritto...

Urne aperte in oltre 100 comuni, si vota fino alle 15. Nella prima giornata affluenza in calo. Sono 117 i comuni al voto: tre i capoluoghi di provincia e un capoluogo di Regione. Oltre due milioni i cittadini chiamati ad eleggere i nuovi sindaci. Tra le sfide sotto i riflettori, con una valenza anche a livello nazionale, c'è Genova, poi Taranto e Ravenna.

Elezioni Comunali 2025 da Genova a Taranto, risultati affluenza e attesa per gli exit poll - Si vota fino alle ore 15 di lunedì 26 maggio in oltre 100 comuni per le elezioni amministrative 2025, poi exit poll e risultati da Genova a Taranto

Urne aperte in oltre 100 comuni. Al voto più di 2 milioni di italiani - Comunali Genova: in 7 in corsa ma il 'duello' è tra Salis e Piciocchi Il centrosinistra va alle urne con uno schieramento ampio dove figurano, tra gli altri, M5S, Avs e Italia Viva. Il centrodestra