sebastian castro castro e mattia ballerini trionfano alla 55^ coppa sportivi a bagnolo di montemurlo

Sebastian Castro Castro e Mattia Ballerini conquistano il podio alla 55^ Coppa Sportivi di Bagnolo di Montemurlo, trionfando sul traguardo di via Labriola, a pochi passi dalla statua del leggendario ciclista pratese Aldo Bini. Tra le emozioni del momento, il diciottenne Castro, arrivato da pochi giorni dal Costarica, si è fatto notare per la sua incredibile performance, affiancato dal talentuoso Ballerini.

Due vincitori sul traguardo di via Labriola a Bagnolo di Montemurlo a conclusione della 55^ Coppa Sportivi, a due passi dalla statua del grande campione pratese di ciclismo Aldo Bini. Entrambi felicissimi, il diciottenne Sebastian Castro Castro che arrivato in Italia dal Costarica da pochi giorni, ha vinto la gara per distacco con un attacco a 5 km dall’arrivo con la maglia del team emiliano General System. Altro vincitore il fiorentino di Campi Bisenzio Mattia Ballerini che corre nel Team Vangi di Calenzano, giunto al posto d’onore con un ritardo di 19 secondi e primo dei toscani con la conquista del titolo juniores e della maglia che il presidente del Comitato Regionale Toscana Luca Menichetti gli ha consegnato... 🔗 Leggi su Lanazione.it