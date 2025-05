Se Conte e Schlein tornano a sognare

In un contesto politico italiano dove ogni evento può influenzare le dinamiche nazionali, l'articolo esplora il risveglio delle ambizioni di Conte e Schlein. Analizzando la recente vittoria del centrosinistra, con o senza alleati, si mette in luce come questo successo possa ridefinire le strategie e le speranze di una sinistra in cerca di riscatto nel panorama attuale.

Nel Paese in cui anche il più piccolo dei mini-test in una realtà minore assume subito un peso nazionale e delinea una tendenza, la vittoria del centrosinistra con o senza alleato il "campo...

