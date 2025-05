Se ci fanno male i denti la colpa è di un pesce vissuto quasi 500 milioni di anni fa

La storia dei nostri denti affonda le radici in un'epoca remota, risalente a quasi 500 milioni di anni fa. Originariamente, questi organi non servivano per masticare, ma come sofisticati sensori per percepire l'ambiente. Scopri come i primi pesci, come l'Eriptychius, hanno plasmato l'evoluzione dei denti fino ad oggi e come questa antica funzione possa spiegare i dolori dentali contemporanei.

I denti si sono evoluti prima per percepire l’ambiente, non per masticare. Erano "sensori" sulla pelle dei primi pesci vissuti centinaia di milioni di anni fa come Eriptychius, poi si sono spostati in bocca mantenendo la loro sensibilità... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Se ci fanno male i denti, la colpa è di un pesce vissuto quasi 500 milioni di anni fa

