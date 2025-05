Scuola per imam nel Veronese indagano gli 007 francesi

Nel cuore del Veronese, un'indagine degli 007 francesi rivela preoccupanti legami con il fondamentalismo islamico. Un report sui Fratelli Musulmani accende i riflettori su una realtà europea più complessa di quanto si voglia ammettere. Il fenomeno si estende ben oltre i confini della Francia, sollevando interrogativi sulla diffusione di ideologie radicali nel nostro continente. La questione merita un'attenzione urgente e approfondita.

Il fondamentalismo islamico esiste, è ben radicato in Europa e si sta diffondendo ben oltre i confini che qualcuno vuole raccontarci di Giulia Sorrentino – Ad allarmare, ora, è il report dai Servizi di intelligence francesi sui Fratelli Musulmani che però, purtroppo, non riguarda solo la Francia, ma anche l'Italia.

