Scuola intitolata a Sergio Ramelli Fontana | Forse non lo si è fatto perché non c’erano le condizioni

Il dibattito sull'intitolazione di una scuola a Sergio Ramelli, giovane militante assassinato nel 1975, si intensifica dopo la proposta del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato la questione, mentre il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, esprime la propria posizione. La controversia solleva interrogativi sul contesto storico e le condizioni attuali.

Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto sulla proposta avanzata dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, di intitolare una scuola a Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975. Proposta che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha liquidato con un "potevano pensarci prima". "Mi sono fatto l'idea che il presidente La Russa, secondo me, ha fatto questa richiesta perché è convinto che sia giunto il momento di arrivare ad una pacificazione", ha dichiarato Fontana, sottolineando come "mai, come in questo momento, c'erano tutte le condizioni"...

RAMELLI, SALA: SCUOLA INTITOLATA? SERVE PERCORSO, NO IMPOSIZIONE