Scuola intitolata a Ramelli Sala insiste | Poteva pensarci il centrodestra Gasparri | Dovrebbe vergognarsi

Nel dibattito politico italiano, il sindaco di Milano, Beppe Sala, si distingue per la sua ferma opposizione alla proposta di intitolare una scuola a Sergio Ramelli. Ignazio La Russa, esponente del centrodestra, ha sollevato la questione, ma Sala ribadisce la sua posizione, suscitando polemiche sulla memoria storica e la condivisone di valori nazionali. Questo episodio mette in luce le tensioni tra diverse visioni politiche nel Paese.

Beppe Sala senza vergogna. Il sindaco di Milano non smentisce la sua verve militante, appena dissimulata dallo sguardo pensoso e bonario. Niente pacificazione nazionale e memoria condivisa. L’ultima dimostrazione arriva con il no alla richiesta di I gnazio La Russa di intitolare una scuola a Sergio Ramelli, lo studente del Fronte della GioventĂą ucciso cinquant’anni fa a colpi di chiave inglese da un commando di Avanguardia operaia. Ramelli, secondo no di Sala all’intitolazione di una scuola. Dopo il primo no, arriva il secondo. Dedicare a Ramelli l’istituto Molinari frequentato dal militante del FdG, costretto poi a cambiare scuola, sarebbe divisivo, aveva detto ieri il sindaco di Milano... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Scuola intitolata a Ramelli, Sala insiste: “Poteva pensarci il centrodestra”. Gasparri: “Dovrebbe vergognarsi”

