Scuola il docente di sostegno può essere scelto dalle famiglie | il Tar del Lazio dà torto ai sindacati

Il Tar del Lazio ha accolto la richiesta delle famiglie degli studenti con disabilità, permettendo loro di richiedere la conferma del docente di sostegno per l'anno scolastico 2024-2025. Questa decisione ha respinto il ricorso dei sindacati contro il decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2024, segnando un'importante vittoria per il diritto delle famiglie a coinvolgersi nella scelta dell'insegnante di sostegno.

Le famiglie degli studenti con disabilità potranno chiedere la conferma del docente di sostegno per il prossimo anno scolastico. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dai sindacati contro il decreto del ministero dell'Istruzione e del Merito (n. 32 del 26 febbraio 2024), che introduce in via sperimentale questa possibilità per l'anno scolastico 20252026. Il provvedimento era finito al centro della polemica perché, secondo le organizzazioni sindacali della scuola, andrebbe a ledere il principio del merito su cui si basa la procedura di assegnazione dei docenti. A loro avviso, permettere alle famiglie di confermare un insegnante già in servizio, anche se con contratto a tempo determinato, impedirebbe a chi è collocato in posizione utile nelle graduatorie di accedere di quel posto...

