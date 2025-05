Scuola estiva nazionale Dante per la scuola | domanda di ammissione docenti entro il 15 giugno

La Scuola Estiva Nazionale "Dante per la Scuola" torna a luglio con la sua quinta edizione, dedicata all'innovazione didattica. I docenti interessati possono presentare la domanda di ammissione entro il 15 giugno. Questo progetto, promosso dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero dell'Istruzione e del Merito, offre un'opportunitĂ unica di aggiornamento e formazione per gli insegnanti.

Nel mese di luglio si terrĂ la quinta edizione della Scuola estiva nazionale intitolata Dante per la scuola. Percorsi di innovazione didattica, un progetto formativo promosso dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con l'UniversitĂ degli Studi di Napoli "Federico II" e l'UniversitĂ degli Studi di Siena.

