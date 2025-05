Scuola di Eccellenza 2025 iscrizioni fino al 12 giugno | ecco i sei i percorsi formativi

Sono aperte le iscrizioni all'ottava edizione della Scuola di Eccellenza 2025, promossa dall’Ateneo di Messina e dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Fino al 12 giugno, gli studenti interessati possono candidarsi per uno dei sei percorsi formativi selezionati, progettati per offrire un’istruzione di alto livello e favorire lo sviluppo di competenze distintive nel contesto accademico e professionale. Scopriamo insieme le opportunità offerte!

Sono aperte le iscrizioni all'ottava edizione della Scuola di Eccellenza 2025, organizzata dall'Ateneo di Messina e dall'Accademia Peloritana dei Pericolanti. Le studentesse e gli studenti in possesso dei requisiti avranno a disposizione sei percorsi formativi prescelti nelle scorse settimane...

