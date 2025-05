Scuola di arabo un anno di festa | Nelle aule promosso il rispetto E gli studenti sono in crescita

L'anno scolastico alla scuola di arabo è stato un viaggio di festa e rispetto, dove gli studenti, in continua crescita, hanno imparato l'importanza della comunicazione interculturale. "Al Kalima" significa "parola" in arabo, un concetto che rappresenta un legame profondo. Arianna Salmi, con il suo vestito verde ricamato, e Noureddine Haddouch, un marocchino di Ferrara, uniscono le loro culture, dando vita a un progetto significativo che celebra la diversità.

"Al Kalima? Parola, in arabo vuol dire la parola". Arianna Salmi, ha un lungo vestito verde, i ricami dorati. E’ di Ferrara. Tanti anni fa ha incontrato Noureddine Haddouch, partito dal Marocco, da una vita in città, direttore dell’Hotel Orologio. Due culture mano nella mano. Insieme hanno deciso – era il 2021, ottobre – di aprire un ponte tra mondi. "Ci siamo uniti, un gruppo di genitori e abbiamo dato vita ad Al Kalima, una scuola, una comunità. Obiettivo promuovere la conoscenza della lingua e della cultura araba". Tre le parole che hanno guidato il loro cammino – dialogo, rispetto, apertura – cammino che ieri è arrivato al giro di boa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuola di arabo, un anno di festa: "Nelle aule promosso il rispetto". E gli studenti sono in crescita

