Scudetto Napoli sfilata e bagno di folla sul lungomare

Lunedì 26 maggio, il lungomare di Napoli si è trasformato in un festoso palcoscenico per migliaia di tifosi che hanno celebrato il quarto scudetto della squadra. I giocatori, a bordo di un bus scoperto, hanno sfilato per oltre 2 km tra cori, bandiere e musica, mostrando ai sostenitori la storica coppa. Tra i presenti, anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha condiviso la gioia con i fan.

Lunedì 26 maggio migliaia di tifosi hanno celebrato il quarto scudetto del Napoli con una parata in bus scoperto lungo il lungomare. I giocatori azzurri hanno sfilato per oltre 2 km tra cori, bandiere e musica, mostrando la coppa ai sostenitori. Presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis e l'allenatore Antonio Conte, visibilmente entusiasti. Al termine della festa, la squadra ha lasciato la città via mare...

