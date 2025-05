Scudetto Marrone Confapi | Un museo del Calcio Napoli a Palazzo Fuga o al Maradona

Il sogno di un museo dedicato al Calcio Napoli prende forma, puntando su due location emblematiche: Palazzo Fuga e lo stadio Diego Armando Maradona. Questo progetto ambizioso mira a valorizzare la storia e l'identitĂ partenopea, offrendo uno spazio tangibile per celebrare le glorie azzurre. Un'iniziativa concreta che potrebbe diventare un punto di riferimento per tifosi e appassionati del calcio.

“Un museo del Calcio Napoli dentro Palazzo Fuga o, in alternativa, all’interno dello stadio Diego Armando Maradona a Fuorigrotta, una volta completata la sua riqualificazione. Nessuna suggestione accademica, nessun esercizio di stile: solo due luoghi simbolici, pronti a ospitare un progetto concreto e identitario. Che si scelga l’ex Albergo dei Poveri o il tempio del tifo azzurro, la cittĂ ha bisogno di un luogo fisico dove custodire e raccontare la propria storia sportiva”. La proposta arriva da Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli e responsabile nazionale ZES di Confapi. “Palazzo Fuga è al centro di un piano di riqualificazione giĂ avviato: interventi strutturali, progetti sociali, un rinnovato interesse politico... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Festa dell'Europa, i cimeli del calcio del "Museo di Salina" in mostra alla villa Belvedere di Acireale - In occasione della "Festa dell’Europa", la Villa Belvedere di Acireale ha ospitato una suggestiva mostra di cimeli storici del calcio, provenienti dal Museo di Salina. continua a leggere

Scudetto, Marrone (Confapi): “Un museo del Calcio Napoli a Palazzo Fuga o al Maradona” - “Un museo del Calcio Napoli dentro Palazzo Fuga o, in alternativa, all’interno dello stadio Diego Armando Maradona a Fuorigrotta, una volta completata la sua ... Scrive napolivillage.com

Marrone (Confapi), stop a gas russo non danneggi Pmi - A dirlo è Raffaele Marrone, presidente Confapi Napoli e responsabile nazionale Zes di Confapi. «La nuova strategia, che include l'invocazione della "forza maggiore" per sciogliere i contratti ... Come scrive ansa.it

Napoli, uno scudetto al Museo: il documentario Rai dal Mann con Neri Marcoré - C’è una teca all’ingresso del Museo Archeologico di Napoli. Celebra lo scudetto della squadra di calcio con una didascalia: «Il MANN festeggia una stagione capolavoro!» Basta questa ... Da ilmattino.it