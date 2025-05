Scudetto del Napoli oggi la parata sul lungomare | dove vederla in streaming e tv

Oggi, a partire dalle 15.30, Napoli festeggia il suo quarto scudetto con una parata memorabile sul lungomare. Per tutti gli appassionati, sarà possibile seguire l'evento in diretta su Rai 2, grazie alla cura di RaiSport. Scopriamo insieme come vivere un'ora e mezza di emozioni, celebrazioni e colori, in questo giorno così speciale per la città partenopea.

Oggi, dalle 15.30, la diretta tv e streaming della parata scudetto del Napoli: ecco tutti i modi per poterla seguire in streaming e tv. Un'ora e mezza di emozioni in diretta, per celebrare il quarto scudetto del Napoli. Oggi dalle ore 15.30 alle 17 su Rai 2, a cura di RaiSport, sarĂ trasmessa la sfilata

