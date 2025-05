Scudetto del Napoli festa sul lungomare | bus sfilano tra migliaia di tifosi

La festa per lo scudetto del Napoli ha animato il Lungomare, dove migliaia di tifosi hanno celebrato la vittoria con gioia e fervore. Due bus hanno sfilato tra la folla esultante, mentre il clima di festa è iniziato ancor prima dell'arrivo dei calciatori e del presidente Aurelio De Laurentiis al Molo Luise, creando un evento indimenticabile per la città partenopea.

La sfilata per lo scudetto del Napoli, con ben due bus sul Lungomare in uno scenario da sogno, c'è stata. Ma lo spettacolo dei tifosi è partito decisamente prima che i calciatori, lo staff tecnico e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sbarcassero al Molo Luise per per festeggiare il quarto scudetto.