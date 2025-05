SCRUTINIO LIVE Sant’Angelo a Cupolo si elegge il sindaco | i dati in tempo reale

Dalle 15:00, segui in diretta lo scrutinio elettorale per eleggere il nuovo sindaco di Sant’Angelo a Cupolo. In corsa per la carica ci sono Angelo De Luca, sostenuto dalla lista “Fare Comune”, e Antonio Torniusciolo con la lista “Liberamente”. Resta aggiornato sui risultati in tempo reale per scoprire chi guiderà il comune.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dalle ore 15:00, in tempo reale, aggiornamento sullo scrutinio che porterà all’elezione del nuovo primo cittadino del comune di Sant’Angelo a Cupolo. In corsa Angelo De Luca che ha il sostegno della lista “Fare Comune”, Antonio Torniusciolo con la lista “Liberamente” e Alessandro De Pierro sostenuto da “Insieme per Sant’Angelo a Cupolo”. FARE COMUNE – 42 voti Angelo De Luca sindaco LIBERAMENTE – 55 voti Antonio Torniusciolo sindaco INSIEME PER SANT’ANGELO A CUPOLO – 43 voti Alessandro De Pierro sindaco L'articolo SCRUTINIO LIVE Sant’Angelo a Cupolo, si elegge il sindaco: i dati in tempo reale proviene da Anteprima24... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SCRUTINIO LIVE/ Sant’Angelo a Cupolo, si elegge il sindaco: i dati in tempo reale

S. Angelo di Brolo, intimidazione durante lo scrutinio. La denuncia di Cortolillo ai microfoni di Radio DOC - Sant’Angelo di Brolo – Intimidazione durante lo spoglio elettorale di lunedì scorso. Atto intimidatorio ai danni del Comandante dei Vigili, Michele Casella, che ha rinvenuto due cartucce di fucile da ... 🔗Secondo 98zero.com

Sant’Angelo-USD Casatese 2-1: i padroni di casa chiudono con un successo - Diretta Sant’Angelo-USD Casatese di Domenica 4 maggio 2025: reti di Pollio e Arlotti, in mezzo quella di Corno e decima posizione in classifica SANT’ANGELO LODIGIANO – Domenica 4 maggio 2025, alle ore ... 🔗Da calciomagazine.net

Coppa Italia, Sant'Angelo-Piacenza: 0-3, i biancorossi vanno ai quarti di finale - 37' st - Ora anche il Sant'Angelo accusa la stanchezza, fa la partita ma con meno ritmo. Al momento il fortino del Piacenza regge. Poco sprecato un potenziale contropiede sull'asse Sartore-Mauri. 28' ... 🔗Come scrive sportpiacenza.it