SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Nola plebiscito per Ruggiero

In occasione delle elezioni amministrative di Nola, si registra un plebiscito per Ruggiero, mentre a Giugliano è in corso una sfida a tre per il rinnovo del consiglio comunale. L'affluenza, tuttavia, segna un netto calo rispetto alle precedenti elezioni, con solo il 43% degli aventi diritto che ha votato nel weekend. Scopriamo insieme i dettagli di questo importante appuntamento elettorale.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ sfida a tre per il rinnovo del consiglio comunale di Giugliano, il comune al voto più popoloso della Campania. Affluenza in netto calo rispetto alla tornata elettorale precedente, con poco più del 43% degli aventi diritto al voto che si è recato alle urne nel weekend del 25 e 26 Maggio 2025. Non c’è stato il consueto affollamento di candidature, come invece era accaduto in passato in un comune che elegge 40 consiglieri, visto il numero di abitanti, situazione condizionata sicuramente dall’ ombra del commissariamento per infiltrazioni mafioso-camorristiche che comporterebbe uno stop di almeno 18 mesi, durante i quali non possono tenersi elezioni... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SCRUTINIO LIVE/ Elezioni amministrative a Nola, plebiscito per Ruggiero

