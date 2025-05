Scrutinate 5 sezioni su 164 | Barattoni si mantiene in vantaggio

Alle prime fasi dello scrutinio, con 5 sezioni su 164 già conteggiate, il candidato di centrosinistra Alessandro Barattoni guida le preferenze con il 58,63%. Seguono Nicola Grandi di FdI-FI-Via Ravenna con il 23,93%, Veronica Verlicchi de La Pigna al 6,87% e Alvaro Ancisi della Lega-LpRa-Pdf al 5,03%. Resta da vedere come evolverà la situazione con il prosieguo delle operazioni di voto.

