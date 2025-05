Scrutinate 14 sezioni su 164 | prosegue il dominio del centrosinistra

Si è avviato lo scrutinio delle elezioni, con 14 sezioni su 164 già conteggiate. Il candidato del centrosinistra, Alessandro Barattoni, si conferma in testa con il 59,35% dei voti, segnalando un solido predominio. Seguono Nicola Grandi (FdI-FI-Via Ravenna) al 22,96% e Alvaro Ancisi (Lega-LpRa-Pdf) al 6,50%. L'attenzione ora è rivolta ai risultati delle restanti sezioni.

Quando sono state scrutinate 14 sezioni su 164, il candidato di centrosinistra Alessandro Barattoni rimane in vantaggio con il 59,35%, seguono Nicola Grandi (FdI-FI-Via Ravenna) al 22,96%, Alvaro Ancisi (Lega-LpRa-Pdf) al 6,50%, Veronica Verlicchi (La Pigna) al 5,30%, Marisa Iannucci (coalizione...

