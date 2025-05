Scrivere e improvvisare | un gioco da adulti con Saràbanda

Arezzo, 26 maggio 2025 – Il progetto Saràbanda torna presso il Centro di Aggregazione Sociale Tortaia di Arezzo con un laboratorio di scrittura e improvvisazione aperto a tutti condotto da Francesca Sarteanesi. Il laboratorio, che si svolgerà nei giorni 10 e 11 giugno, dalle ore 16 alle ore 19, è pensato per gli abitanti del quartiere di Tortaia e non solo con un obiettivo semplice e potente: restituire spazio al piacere di scrivere, raccontare e raccontarsi, in età adulta. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, si rivolge a chi ha voglia di mettersi in gioco con le parole, di esplorare il proprio immaginario, i propri ricordi, ma anche di ascoltare le storie altrui, in un contesto accogliente e informale, ed è parte dell’ampio progetto ideato da Officine della Cultura con Fondazione CR Firenze, nell’ambito della 5ª edizione del Bando Partecipazione Culturale – Sezione Periferie... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scrivere e improvvisare: un gioco da adulti con Saràbanda

