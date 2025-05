Scrivere canzoni è un modo per sopravvivere alla disgregazione del quotidiano

Scrivere canzoni è un atto di resistenza in un mondo che sembra sfaldarsi. Ogni giorno, un corvo misterioso si posa sulla ringhiera del mio balcone a Milano, unico testimone di una realtà che ci circonda. La sua presenza mi invita a riflettere e a cercare connessioni, mentre mi avventuro in cucina per trovare l'ispirazione per le mie parole.

C'è un corvo che si posa ogni mattina alle undici e mezza sulla ringhiera del mio balcone di Milano. Sembra arrivato da un altro pianeta, unico essere vivente non umano della zona. Si guarda attorno e resta lì per alcuni minuti, credo sia sempre lo stesso, proverò a farci amicizia. Vado in cucina a prendere una galletta di riso, non ho in casa niente di più appetibile per un corvo. Quando ritorno lui è già andato via ma la lascio spezzettata nel punto dove si appoggia di solito. Ieri Fede mi ha mandato i provini che abbiamo registrato. Funzionano bene anche chitarra e voce, sono sinceri. Vista mare, scritta in quell'avamposto nel deserto sull'oceano, quando non volevo più tornare a casa...

