scopriamo 3 brillanti tattiche europee per accedere a mercato cinese

Scopriamo tre brillanti tattiche europee per accedere al mercato cinese. In risposta ai dazi del 50% imposti dagli Stati Uniti sulle merci europee, le aziende europee si stanno adattando e innovando per sfruttare le opportunità offerte da un mercato cinese in forte crescita. Dalle strategie di localizzazione ai modelli integrati online/offline, l'ingegno europeo sta spingendo verso nuove frontiere commerciali.