Scoperto un nuovo pianeta nano ai confini del Sistema Solare | è 2017 OF201

Un'affascinante scoperta arricchisce la nostra comprensione del sistema solare: l'Unione Astronomica Internazionale ha recentemente confermato l'esistenza di un nuovo pianeta nano, denominato 2017 OF201. Situato oltre l'orbita di Nettuno, questo corpo celeste ha un diametro compreso tra 550 e 850 chilometri, aggiungendosi ai molti misteri che popolano le regioni più remote del nostro sistema planetario.

Roma, 26 maggio 2025 – Si chiama 2017 OF201 e, come ha confermato l'Unione Astronomica Internazionale pochi giorni fa, si tratta di un nuovo pianeta nano situato oltre l'orbita di Nettuno. Con un diametro stimato tra 550 e 850 chilometri è corpi celesti scoperti negli ultimi anni nella regione esterna del Sistema Solare. Grosso asteroide si avvicina alla terra, “potenzialmente pericoloso”. Quando sarà visibile dall'Italia Chi ha scoperto il nuovo pianeta. Un team di ricercatori guidato da Sihao Cheng ha identificato il pianeta analizzando dati d'archivio raccolti tra il 2014 e il 2018 dai telescopi Blanco in Cile e Canada-France-Hawaii alle Hawaii... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scoperto un nuovo pianeta nano ai confini del Sistema Solare: è 2017 OF201

