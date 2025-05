Scoperte in Chiesa Garlasco l’avvocato di Sempio e la tesi sul motivo dell’omicidio di Chiara Poggi e cosa c’entra davvero Stasi

Il delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, segna la tragica fine di Chiara Poggi, una giovane di 26 anni, il cui omicidio ha scosso profondamente l'opinione pubblica italiana. Le recenti scoperte legate alla figura del suo avvocato, di Sempio e alla tesi sull'omicidio, rilanciano interrogativi sul controverso ruolo di Stasi, facendo riemergere un caso che continua a suscitare interesse e dibattito.

Il delitto di Garlasco continua a tormentare la memoria collettiva italiana, a distanza di quasi diciotto anni da quel tragico 13 agosto 2007. Quel giorno Chiara Poggi, una ragazza di appena 26 anni, venne trovata morta nella villetta di famiglia in via Pascoli, in provincia di Pavia. Il caso divenne subito uno dei più mediatici del Paese, sia per la brutalità dell'omicidio che per il contesto apparentemente tranquillo in cui era maturato. Le indagini si concentrarono da subito sul fidanzato, Alberto Stasi, che fu poi condannato a 16 anni di carcere, ma mai si placarono dubbi, domande, piste alternative...