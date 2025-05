Scontro moto-camion in A12 muore un motociclista

Un tragico incidente stradale si è verificato questa sera sulla A12, nella galleria Anchetta tra Rapallo e Chiavari, dove un motociclista ha perso la vita in uno scontro con un camion. Oltre alla vittima, un'altra persona sulla moto e il camionista hanno riportato ferite gravi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Un motociclista è morto questa sera intorno alle 20 in un incidente mortale sulla A12, nella galleria Anchetta tra Rapallo e Chiavari. Secondo le prime informazioni si sarebbero scontrati una moto e un camion. Un'altra persona a bordo della moto e il camionista sono rimasti gravemente feriti e... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Scontro moto-camion in A12, muore un motociclista

Schianto tra due moto e un furgone sull’A12 tra Rapallo e Chiavari. Muore un ventenne, traffico bloccato - Rapallo – Incidente mortale, intorno alle 21, sull’A12 tra Rapallo e Chiavari. La dinamica è ancora da chiarire, ma sembra che due moto abbiano scontrato a forte velocità un furgoncino, che si è poi ... 🔗Lo riporta ilsecoloxix.it

Motociclista muore in un incidente in A12, code e disagi - (ANSA) - GENOVA, 19 APR - Un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite in un incidente tra una moto e un'auto avvenuto sulla A12 Livorno ... coinvolta che dopo lo scontro ha preso fuoco. 🔗Riporta msn.com

Inferno A12, due incidenti: motociclista muore a 22 anni. Poi uno scontro in galleria: otto feriti, tra cui un bambino - La Spezia, 19 aprile 2025 – Un sabato infernale nel tratto spezzino della A12. Due gravissimi incidenti ... che stava andando in direzione Genova, si è scontrato con un’auto per cause ... 🔗Segnala lanazione.it

Moto tampona auto sulla A12, muore 23enne