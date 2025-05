Scontri a Roma durante la manifestazione contro il Decreto Sicurezza

Il 26 maggio 2025, Roma è stata teatro di scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante una protesta contro il Decreto Sicurezza. Organizzata dalla rete nazionale "No Ddl Sicurezza" in occasione della discussione parlamentare sul provvedimento, la manifestazione ha mobilitato migliaia di persone, culminando in tensioni e confronti violenti in Piazza Barberini.

Durante la manifestazione contro il Decreto Sicurezza a Roma, il 26 maggio 2025, sono scoppiati scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine in Piazza Barberini. Il corteo, promosso dalla rete nazionale "No Ddl Sicurezza" in concomitanza con la discussione parlamentare sul provvedimento, è stato disperso dalla polizia con cariche antisommossa. Gli agenti hanno reagito per contenere i partecipanti, mentre alcuni manifestanti hanno risposto con lanci di bottiglie e altri oggetti... 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Scontri a Roma durante la manifestazione contro il Decreto Sicurezza

Roma, sogno Champions vivo fino all’ultima giornata: la rinascita passa dagli scontri diretti - La Roma si avvicina all'ultima giornata di campionato con una certezza matematica: la qualificazione alle coppe europee. 🔗continua a leggere

Libia, caos e scontri tra bande armate. Ucciso il capo milizia Gheniwa: poche settimane fa visitò Roma fra le polemiche - La situazione in Libia continua a deteriorarsi, con violenti scontri tra bande armate che hanno ripreso vigore a Tripoli. 🔗continua a leggere

Atalanta-Roma, l’1-4 targato Abraham e non solo: gli scontri più celebri - ...importante per entrambe le squadre, in cerca di punti preziosi per consolidare la loro posizione in classifica. 🔗continua a leggere

Roma, scontri durante la manifestazione contro il Decreto Sicurezza: elicotteri sorvolano l’area per ore - Tensione altissima nel centro della Capitale. Durante la manifestazione indetta contro il Decreto Sicurezza, nel pomeriggio del 26 maggio 2025, sono ... 🔗funweek.it scrive

Scontri a Roma durante la manifestazione contro il Decreto Sicurezza - Forze dell’ordine hanno disperso il corteo con cariche antisommossa a via del Tritone, mentre i manifestanti hanno risposto con lanci di oggetti ... 🔗Scrive tg24.sky.it

Scontri alla manifestazione contro il decreto sicurezza, polizia carica il corteo a Roma - Tensioni e scontri alla manifestazione contro il ddl Sicurezza a Barberini. La protesta oggi pomeriggio durante la discussione per la conversione in legge del provvedimento. 🔗Si legge su fanpage.it