Scomparso da ore è stato trovato così | tragedia in Italia la drammatica scoperta

Una tragedia ha scosso l'Italia con la drammatica scoperta del corpo di un giovane di 27 anni, trovato senza vita in una zona boschiva vicino a Rosignano. Il ragazzo, originario di Firenze, era scomparso da poche ore. La Procura di Livorno ha programmato per giovedì prossimo l'autopsia per chiarire le circostanze della sua morte.

Sarà conferito giovedì prossimo dalla Procura di Livorno l’incarico per l’ autopsia sul corpo del 27enne trovato morto sabato scorso in una zona boschiva nei pressi di Rosignano, lungo la costa livornese. Il giovane, residente a Firenze, era scomparso da alcune ore quando è stato rinvenuto senza vita. Il medico legale avrà il delicato compito di determinare le cause esatte del decesso, che al momento restano ancora poco chiare. Il ritrovamento è avvenuto in circostanze che appaiono ambigue: da un lato, sembrerebbero escludere il coinvolgimento di terze persone; dall’altro, suscitano interrogativi che impongono massima cautela... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scomparso da ore, è stato trovato così: tragedia in Italia, la drammatica scoperta

Finite le speranze: scomparso da casa, Antonino trovato morto. La scoperta sul suo cadavere - Le speranze di ritrovare Antonino Arculeo, 74 anni, scomparso da Partinico il 7 maggio, si sono spente tragicamente con la scoperta del suo corpo. 🔗continua a leggere

Scomparso da 3 mesi da Mondragone, 15enne trovato senza vita - Rayan Mdallel, il 15enne di Mondragone scomparso lo scorso 30 gennaio, è stato trovato senza vita nel Torinese. 🔗continua a leggere

Trovato morto Rayan Mdallel, il 15enne scomparso da Mondragone il 30 gennaio scorso - Il triste annuncio della scomparsa di Rayan Mdallel, il 15enne di Mondragone svanito nel nulla il 30 gennaio, si è concluso con il ritrovamento del suo corpo. 🔗continua a leggere

Scomparso da ore, è stato trovato così: tragedia in Italia, la drammatica scoperta - Sarà conferito giovedì prossimo dalla Procura di Livorno l’incarico per l’autopsia sul corpo del 27enne trovato morto sabato scorso in una zona boschiva ... 🔗Riporta thesocialpost.it

Trovato morto accanto alla sua moto, Trepuzzi piange il 23enne Filippo Mastrangelo: era scomparso da ore - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Secondo msn.com

Scomparso da 4 giorni trovato morto, indagini su cause - Il corpo di un 52enne scomparso dal 21 maggio scorso a Centrache (Catanzaro) è stato trovato oggi all'intero di un casolare abbandonato situato nello stesso comune. A trovarlo sono stati alcuni abitan ... 🔗msn.com scrive