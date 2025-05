Scomparsa Denisa Maria Adas il giallo delle due telefonate nella notte dal cellulare della ragazza

Denisa Maria Adas, trentenne scomparsa da Prato nella notte tra il 15 e il 16 maggio, resta al centro delle ricerche. Elementi inquietanti emergono dalle due telefonate effettuate dal suo cellulare, con l'apparecchio acceso per un lungo periodo in una strada vicina al residence dove alloggiava. Il mistero si infittisce e si susseguono le indagini per far luce sulla sua scomparsa.

