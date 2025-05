Scm Group nominato il nuovo Consiglio di amministrazione Fatturato a 900 milioni

Scm Group Spa ha recentemente riunito l'assemblea dei soci per il rinnovo del Consiglio di amministrazione e l'approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2024. Con un fatturato che ha raggiunto i 900 milioni, il nuovo Cda, guidato da Enrico Aureli come presidente, segna un importante passo per il futuro dell'azienda nel settore.

L'assemblea dei soci di Scm Group Spa si è riunita per la nomina del Consiglio di amministrazione, del presidente e del presidente onorario e per l'approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2024. Il nuovo Cda è così composto: Enrico Aureli (presidente), Andrea Aureli (vicepresidente)

